'Cybercrime kost 490 miljard euro per jaar'

Digitale criminaliteit kost de wereld steeds meer. De wereldwijde schade is elk jaar 600 miljard dollar, omgerekend bijna 490 miljard euro. Dat bedrag staat gelijk aan bijna 1 procent van de wereldeconomie. Dat blijkt uit een onderzoek van beveiliger McAfee en onderzoeksbureau CSIS.

In 2014 was de schade 445 miljard dollar (ruim 360 miljard euro). Volgens de onderzoekers worden criminelen steeds slimmer. Ook wordt de drempel om zelf crimineel te worden steeds lager. ,,Misdaad is efficiënter, minder riskant, winstgevender en nog nooit zo gemakkelijk geweest'', aldus McAfee.

Banken zijn de favoriete doelen, overheden de gevaarlijkste daders. Rusland is volgens de onderzoekers wereldleider. ,,Dat laat zien hoe goed hun hackers zijn en hoe ze westerse justitie minachten'', aldus CSIS. Noord-Korea is tweede. Het land wordt er regelmatig van beschuldigd virtueel geld te stelen om het bewind te financieren. Brazilië, India en Vietnam zijn in opkomst, aldus McAfee en CSIS.

Rusland, Noord-Korea en Iran richten zich vooral op het hacken van financiële instellingen, terwijl China vooral bezig is met cyberspionage, aldus de onderzoekers. Rijkere landen worden het zwaarst getroffen, maar de schade is naar verhouding het grootst in de groep landen daar net onder. Zij zijn digitaal heel actief, maar lopen achter op beveiliging.