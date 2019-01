Daling misdaadcijfers vlakt voor het eerst af

De jarenlange daling van de misdaadcijfers is het laatste half jaar tot een einde gekomen. Dat blijkt uit de misdaadcijfers van de politie van 2018. Voor het eerst sinds jaren is het aantal overvallen gestegen.

Het aantal misdrijven is ten opzichte van 2017 met 6,6 procent afgenomen. Vorig jaar registreerde de politie 766.638 misdrijven. Die daling is al jaren aan de gang. In 2014 telde de politie nog 20 procent meer misdrijven dan nu.

Maar het laatste half jaar lijkt de daling af te vlakken. Hoewel het nog te vroeg is om te stellen dat de daling van de misdaadcijfers helemaal is gestopt, is dat opmerkelijk nieuws.

Het aantal overvallen nam vorig jaar zelfs toe met 4 procent. Vooral de afgelopen twee maanden was sprake van een toename. ,,De opleving van de hit-and runovervallen baart zorgen”, stelt Jos van der Stap, landelijk coördinator overvallen. ,,Zeker de laatste maanden zijn er relatief veel overvallen op supermarkten en maaltijdbezorgers. Die worden het vaakst gepleegd door jonge daders die amateuristisch te werk gaan.’’

Quote De laatste maanden zijn er veel overvallen op supermark­ten en maaltijdbe­zor­gers Jos van der Stap, Landelijk coördinator overvallen politie

Ook het aantal geregistreerde seksuele misdrijven steeg, met 7 procent. Het gaat vooral om een toename van verkrachting, grooming en sexting. De politie denkt dat de toename te maken heeft met de aandacht in de samenleving voor seksueel geweld. Mensen zouden daardoor sneller geneigd zijn aangifte te doen.

Grootste daler in 2018 was zakkenrollerij, dat in een jaar tijd met 28 procent af is genomen. Ook zijn er fors minder woninginbraken gepleegd (13 procent). De politie denkt dat extra surveillance en meer aandacht voor preventie daartoe hebben bijgedragen. Verder is het aantal vernielingen gedaald met 12 procent.

Georganiseerde misdaad

Veel traditionele vormen van misdaad nemen weliswaar af, maar ‘harde’ politiecijfers zeggen niet alles, meldt de korpsleiding in een persbericht. De laatste jaren is een duidelijke verschuiving naar ‘onzichtbare’ criminaliteit, zoals ondermijning en gedigitaliseerde criminaliteit. Dat is criminaliteit waar mensen vaak geen aangifte van doen, maar die wel degelijk een maatschappelijk probleem vormt, zoals drugscriminaliteit.

,,Met bedreigde burgemeesters, politiemensen en journalisten wordt de georganiseerde criminaliteit steeds tastbaarder in de samenleving’’, zegt Jan Struijs van politievakbond NPB. ,,Het is goed dat de korpsleiding die dreiging benoemt. Ik wil het kabinet oproepen te blijven investeren in een goede rechtsorde. De criminaliteit verandert in sneltreinvaart. Dat vraagt onder meer om innovatie van opsporingsmethoden.’’

Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP pleit voor uitgebreider onderzoek naar ondermijning en georganiseerde criminaliteit. ,,Dat is moeilijker meetbaar, maar we moeten helder krijgen hoe het echt zit met de misdaad in Nederland. Deze politiecijfers zeggen me weinig, want het is maar een deel van de criminaliteit. Ook het moeilijke verhaal moet op tafel.’’

De politie heeft ook bekendgemaakt hoe vaak ze bij spoed binnen vijftien minuten ter plaatse was. Dat is afgelopen jaar in 85 procent van de gevallen gelukt: een lichte verbetering van 0,2 procent.