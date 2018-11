De bizarre verrassing van Anne Lok

'Nis­san-top­man tijdelijk ook voorzitter na ontslag Ghosn'

21 november Nissan-topman Hiroto Saikawa neemt op tijdelijke basis de voorzittershamer over van de in opspraak geraakte Carlos Ghosn. Dat meldden verschillende media op basis van bronnen. De leiding van Nissan komt op donderdag bijeen om over de situatie te praten.