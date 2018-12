De gast in ons hardloopgroepje haalt ons tempo enorm omlaag

Vraag: ‘Ik ren al jaren in een hardloopgroepje en laatst nodigde een van ons een vriend uit mee te lopen. Hij is alleen veel langzamer dan de rest. Nu passen we ons als groep aan om bij hem te blijven. Ik zit daar niet op te wachten, ik loop graag in het tempo dat we voorheen altijd hadden. Ben ik asociaal dat ik me niet wil aanpassen?’