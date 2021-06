Deurbelbedrijf licht honderden mensen op, eigenaar (38) na jarenlange klachtenregen aangehouden

De oplichter was actief in de periode februari 2019 tot april dit jaar. Volgens de recherche liepen er zeshonderd aangiften tegen hem, voornamelijk uit Nederland maar ook uit België. In totaal gaat het om een schadebedrag van 130.000 euro.



De politie doorzocht de woning van de oplichter na de klachtenregen dinsdagmorgen in Drunen, waar hij verbleef. De auto, die bij de verdachte in gebruik is, een BMW 535D, is in beslag genomen. De man is vastgezet voor verder onderzoek.