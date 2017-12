Deze foto’s moet je gezien hebben

kerstdieren Lieke mocht de kerstversiering van een heel Koreaans warenhuis ontwerpen

23 december Een groot winkelcentrum in Zuid-Korea staat deze kerstdagen geheel in het teken van het werk van de Eindhovense illustratrice Lieke van der Vorst. Van pakpapier en tassen tot het complete interieur: alles is gebaseerd op door haar getekende dierenfiguren, compleet met levensgrote ijsberen.