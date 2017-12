Deze foto's moet je gezien hebben

Belgische agent doet zelf blaastests om aan quotum te komen

17:58 Een Brusselse agent is tegen de lamp gelopen na gesjoemel met blaastests. Om aan zijn quotum van vijf testen per dag te komen, blies hij zelf in de testers en noteerde daarbij de kentekens van geparkeerde auto's. Hij viel echter door de mand toen een van die kentekens op naam van een overledene bleek te staan.