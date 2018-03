Deze foto’s moet je gezien hebben

Video Leerlingen experimenteren met statafels in de klas

15:36 Groep 6 van de Lorentzschool in Leiden doet mee aan een uniek experiment. Alle kinderen én de juf hebben tafels waaraan ze kunnen zitten of staan. De Leyden Academy on Vitality and Ageing onderzoekt of dit het zitgedrag van kinderen kan doorbreken. ,,Dit is het schoolmeubilair van de toekomst.''