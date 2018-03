Deze foto’s moet je gezien hebben

Vrouw redt leven van stikkende vriend door stanleymes in zijn keel te zetten

19:01 Een 45-jarige vrouw uit Nieuw-Zeeland heeft onlangs het leven van haar vriend gered door zijn keel open te snijden met een stanleymes. De man (50) stikte bij een barbecue in een stuk steak en liep donkerpaars aan, waarna de verloskundige een uiterste poging deed haar vlam te redden. ,,Het was óf dit doen, óf hij was dood geweest.''