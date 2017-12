Deze foto's moet je gezien hebben

Weer aanhouding om misstanden Oranjekazerne

15:06 De marechaussee heeft vandaag weer een oud-militair aangehouden na de melding van ernstige misstanden in de Oranjekazerne in Schaarsbergen in 2013. Gisteren werden in verband hiermee al twee mannen opgepakt. Een van hen is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte.