Deze vrouwen met kroeshaar gaan voor puur natuur

Als je eigen moeder het zegt, die het op haar beurt weer van haar moeder heeft, dan is het niet zo vreemd dat je als 12-jarig meisje denkt: kroeshaar is niet goed.



Zo was en is het nog steeds in veel zwarte culturen; vanaf het moment dat je naar de middelbare school gaat, ‘mag’ je je haar relaxen oftewel ontkroezen. Dat dat gebeurt met chemische middelen die niet alleen brandwonden kunnen veroorzaken, maar het haar ook beschadigen en in verband worden gebracht met allerlei gezondheidsklachten, neem je daarbij op de koop toe, weet documentairemaakster Sherina Leerdam (28) uit ervaring. Ze liet haar haar jarenlang gladmaken, tot de chemicaliën zoveel schade hadden aangericht dat ze op haar 23ste werd gedwongen tot een big chop. ,,Mijn haar was kapot, alles moest eraf. Dat maakte me onzeker. Zou ik met een natuurlijk kapsel wel een baan krijgen? Een vriendje vinden?”