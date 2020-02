Dit is wat je écht moet weten over het coronavirus

1. Weten we nu waar het virus vandaan komt?

De belangrijkste infectiebron ligt op de Huanan vismarkt in Wuhan. Bijna de helft van de eerste 99 patiënten werkte daar, twee anderen hadden er boodschappen gedaan. ,,Op die markt is zonder enige twijfel iets gebeurd’’, aldus viroloog Marion Koopmans. Vleermuizen zijn de hoofdverdachte: onder die vliegende zoogdiertjes waren veel virussen rond die aan het nieuwe coronavirus 2019-nCoV zijn gerelateerd (zoals SARS en MERS). In China worden vleermuizen gegeten, vaak vanuit een oud bijgeloof dat dat geluk brengt. Maar omdat op de beruchte markt geen vleermuizen zijn aangetroffen, en de dieren in deze tijd van het jaar bovendien in winterslaap zijn, vermoeden wetenschappers dat dit nieuwe virus naar mensen is overgesprongen via een andere wilde diersoort die op de markt werd verkocht. Zo werden mensen in 2002 via civetkatten besmet met het SARS-virus en het MERS-virus sprong over via dromedarissen. Beide dieren werden verkocht op de Huanan vismarkt.