Dit nooit meer, beloofde Grapperhaus: een jaar na de moord op advocaat Derk Wiersum

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie staat die ochtend in zijn werkkamer, legt zijn telefoon neer en zegt dan tegen een medewerker: ,,Hier is iets verschrikkelijks gebeurd. Ik weet nog niet precies hoe en wat, maar dit is verschrikkelijk.” Hij is net gebeld door Theo Hofstee van het Openbaar Ministerie. Het is 18 september 2019. Er is een ‘aanslag geweest op een advocaat in Amsterdam’. ,,En het ziet er slecht uit.” Zijn werkdag zag er nog wel zo rustig uit. Hij kon toevallig iets later dan normaal beginnen. Om die ‘prozaïsche reden’ heeft hij zichzelf de avond ervoor toegestaan naar Ajax-Lille te gaan.