Dit zijn de grootste ergernissen van taalfetisjist Japke-d. Bouma

Nee, de nieuwste bundel van NRC-taalcolumnist Japke-d. Bouma (‘noem me nooit ‘taalnazi’, dat ligt heel gevoelig’) gaat nu eens níet over kantoortaal, hoewel de titel Mag ik iets tegen je aanhouden? anders doet vermoeden. ,,Lezers kennen je nu eenmaal van het kantoorjargon’’, zei mijn uitgever. Maar in dit boek bespreek ik ook de taal buiten kantoor, en taalverschijnselen die ik mooi vind. Ik ben bijvoorbeeld gek op winterporno. Dat is de taal die weerman Gerrit Hiemstra gebruikt: ruige rijp, sneeuwjacht, code rood. En ik schrijf ook over het prachtige gezang van de merel. Dat is ook taal.’’