Drie jaar cel voor dronken Belgische arts nadat vrouw stierf tijdens keizersnede

De rechtszaak tegen de 51-jarige anesthesist Helga Wauters diende in oktober van dit jaar, maar de Britse Xynthia Hawke kwam al in 2014 om het leven. Wauters was de dag begonnen met het drinken van wodka met water, zoals ze al tien jaar lang elke dag deed. Ook had ze nog een glas rosé gedronken met vriendinnen.

Beademing

Vervolgens bracht de anesthesist de beademingsbuis voor de keizersnede niet aan in de luchtpijp, maar in de slokdarm van de aanstaande moeder. Ook gebruikte ze een zuurstofmasker in plaats van een beademingsapparaat. Hawke werd volgens getuigen wakker tijdens de operatie en trok de slangen eruit. Ze begon te braken en schreeuwde dat ze pijn leed.

Haar zoontje overleefde, maar de hersens van Hawke kregen te weinig zuurstof en haar hart stopte. Ze overleed. Wauters beweerde in eerste instantie dat het beademingsapparaat kapot was en haar collega’s ook schuldig waren. Maar medewerkers van de kliniek vonden haar adem die dag naar alcohol ruiken. En in een Belgische kliniek was Wauters ook al de laan uitgestuurd, omdat ze dronken op haar werk was verschenen. Het was reden voor de medicus om naar het Franse Pau te verkassen, waar ze nog maar twee weken in de kliniek aan het werk was toen Hawke er werd opgenomen.