Dronken advocaat geschorst na in brand steken Italiaans huis

In dronken toestand gooide van den E. op 25 juni 2015 zeven stoelen in de open haard van het huis in Toscane. Hij logeerde daar bij een man en vrouw. Ook had hij een tas met autosleutels, rijbewijs en bankkaarten, een hamer, een theepot, een lamp en een dure bikini van de vrouw in de haard gedumpt. Vlak ervoor sloeg hij met de hamer enkele lichtschakelaars kapot.

Voor Van den E.’s werkgever was de brandstichting in juli 2015 al aanleiding hem op staande voet te ontslaan. De werkgever verklaarde dat de advocaat zich door zijn problematische alcohol- en drugsgebruik al vaker had misdragen. In juli nog werd hij opgepakt voor mishandeling. Eind 2013 werd Van E. veroordeeld voor mishandeling en het in bezit hebben van cocaïne. Dat was pikant omdat hij als strafadvocaat regelmatig drugsverdachten verdedigde. De rechter achtte destijds bewezen dat de advocaat een taxichauffeur in zijn gezicht had gestompt, de taxi had beschadigd, cocaïne bij zich had en de agenten beledigde die hem arresteerden. Hij kreeg toen een werkstraf van 80 uur en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf. De zaken zouden destijds een gevolg zijn van problemen in zijn privéleven.