‘Een man is als chocola: heerlijk, maar als het er niet is, mis ik het niet’

‘Als een man een nachtje is blijven slapen, heb ik het al. Ga weg, denk ik dan, dit is míjn bed. Ik wil een sigaret roken, maar daar heeft hij dan misschien last van. Ik wil in m’n eentje aan de dag beginnen, maar hij staat eieren te bakken. In míjn keuken. Het geeft me het gevoel dat mijn tijd en ruimte worden ingepikt. Samen plannen maken voor het weekend wil ik al helemaal niet.



Eigenlijk ben ik wel een beetje klaar met de liefde. Misschien komt het door drie lange relaties die uiteindelijk zijn stukgelopen, of doordat ik al zes jaar alleen met mijn kinderen woon, maar ik heb geen zin meer om me nog aan iemand aan te passen. Als ik al eens een date heb, weet ik het na vijf minuten wel weer. De een woont te ver weg, de ander vertelt drie keer hetzelfde verhaal en de volgende kan niet spellen. Laatst was er wel een leuke man met een vlotte babbel, hij zag er goed uit en er was een klik, maar bij de tweede date pakte hij de hele tijd mijn hand vast. Daar had ik echt geen zin in. Geef me een beetje lucht! Ik wil geen man die voor het oprapen ligt, maar één waar ik een beetje moeite voor moet doen. Maar goed, vervolgens doe ik dat niet, en dus blijft er nooit iemand hangen.



