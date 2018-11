Egbert Jan heeft een hekel aan makelaars

“Bedankt en groet, dom stuk knolselderij.’’



Ik ben het die dat onderaan een mailtje zet. Er volgt nog een uitleg: zijn hoofd op de foto doet mij denken aan de knolselderij die ik onlangs aanschafte bij een landelijk bekende grootgrutter. Onderhuids zat er een pakket draderige schimmel in.



Op de foto ziet de jongeman er blij en fris uit.



Nee, ik ben niet trots op dat mailtje, en ja, ik weet: tegenover de man persoonlijk zou ik vriendelijk zijn gebleven. Maar kennen we niet allemaal een mensensoort waar we een lekker foute, gefrustreerde hekel aan hebben? Over wie we foeteren en tekeergaan? Die we overal de schuld van kunnen geven?



Ik heb dat met makelaars.