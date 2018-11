Egbert Jan heeft misopanie: een afkeer van álles

Ik zit op een campingtoilet in Caprock Canyons State Park, Texas. ,,Man, die zonnestralen laag over die heuvel, ge-wel-dig, man’’, zegt reisgenoot Marcel, die tussen het eerste en het tweede ‘man’ een kwartet rochelende winden laat. Hij zit op het toilet naast me en er is weinig privacy. Hij praat gewoon door. ,,Die kleuren man, machtig.’’ We zijn ongeveer tegelijk gaan zitten en ook bij mij gaat de bevrijding gepaard met enig misbaar. ,,Is het nou geel, oranje, bruin... bizár’’, vervolgt hij. Marcel runt een pr-bureau in de reisbranche en met zeven man trekken we rond in campers, dwars door de overweldigende natuur.



Scheten, boeren... normaal maken die woede in me los. Misschien heb ik misofonie, zo’n aandoening waar opeens iedereen het over heeft: redeloze haat tegen geluiden als kraken, snuiven, slurpen, klokken, knarsen, tikken. Hoe je kunt ontploffen als iemand een worteltje eet. Is het neurologisch, psychologisch? De onderzoekers hebben het druk. Er verschijnen boeken, misofonen schuiven gezellig aan bij Pauw.