El Paso schutter bekende meteen en ‘mikte op Mexicanen’

Ophef in Amerika: Man uit Detroit sterft week na uitzetting naar Irak

21:08 Aldaoud overleed deze week, maakten zijn familie en een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie bekend. Na een eerste bericht schreven vrijwel alle Amerikaanse media over het tragische einde van de 41-jarige man uit Detroit. In een filmpje is te zien hoe hij zelf nog vertelt over wat hem sinds zijn uitzetting is overkomen. ,,Ik snap de taal niet. Ik slaap op straat. Ik heb diabetes.’’ Hij vertelt hoe hij misselijk is en overgeeft, maar nog wel insuline spuit. ,,Ik heb hier niets.’’