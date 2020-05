Familiebezoek in België wellicht eerder mogelijk

Tips voor thuisthera­pie: ‘Je kunt niet alles bij één partner vinden’

17:51 Wie samenwoont is deze tijd veel vaker dan gewoonlijk aangewezen op zijn of haar partner. Hoe gaat dat nu je jezelf niet kunt afleiden met collega’s, vrienden en vertier? Relatietherapeut Tineke Rodenburg: ‘Dat leidt tot twijfels: is hij/zij wel de geschikte partner?’