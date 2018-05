'Fietsenwinkel.nl misleidt consumen­ten met recensies en Nationale E-bike Test'

0:56 Dat ontdekte het consumentenprogramma Radar. Zo is er geen sprake van een nationale test. Dezelfde e-bike test wordt ook in Denemarken en Zweden, waar het bedrijf vestigingen heeft, als 'nationaal' gepresenteerd. Die zogenaamd Deense en Zweeds testen blijken echter uitgevoerd in Almere. De namen van de proefpersonen zijn veranderd in Deense en Zweedse namen. En de foto's zijn met Photoshop bewerkt om de indruk te wekken dat ze in Scandinavië zijn genomen.