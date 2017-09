Gelijkenis tussen prinsessen en Máxima prachtig te zien op nieuwe portretfoto's

Update Gouds PvdA-raadslid en schooldirecteur verdacht van ontucht met minderjarige

16:52 De 32-jarige man uit Gouda die maandag door de politie werd aangehouden op verdenking van het plegen van ontucht met een 13-jarig meisje blijkt het Goudse PvdA-raadslid Khalid T. te zijn. De verdachte is tevens directeur van de islamitische basisschool An Noer in Alphen aan den Rijn.