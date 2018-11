‘Geloof nooit iemand die zegt dat je twijfelen moet afleren’

Passagiers filmen en fotografe­ren dodelijk treinonge­luk

12:55 Inzittenden van een trein op het traject Haarlem-Santpoort-Noord hebben gisteren met smartphones opnames gemaakt nadat hun trein in botsing was gekomen met een fietser. Die overleed ter plekke. De dienstdoende officier van ProRail is ‘not amused’ over het ramptoerisme en kaart het vandaag aan op Twitter.