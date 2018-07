Geluk is soms zo simpel

Vermiste poes Lollypop na 17 jaar weer bij baasje terugge­keerd

2:12 Stomverbaasd was Eric de Hont uit Almere toen hij een telefoontje kreeg van de dierenambulance. En eigenlijk kon hij het ook nauwelijks geloven, dat het zijn poes Lollypop was die na een vermissing van 17 jaar weer was teruggevonden.