Gemist? Een kabinet met PvdA en GroenLinks komt dichterbij en dodental Haïti opgelopen tot 2189

Vijf vragen Waarom Haïti zo vatbaar is voor aardbevin­gen

16 augustus Afgelopen zaterdag richtte een krachtige aardbeving een enorme ravage aan in Haïti. Het was helaas niet de eerste keer: al in de achttiende eeuw registreerde het land meerdere bevingen. Hoe komt het dat Haïti zo gevoelig is voor aardbevingen? En waarom zijn ze zo verwoestend? Vijf vragen over de aardbeving in Haïti.