Gemist? Protesten door jongeren in Harskamp en Segers pleit voor minderheidskabinet

Ministers na uit de hand gelopen protest opvang Afghanen Harskamp: ‘Harteloos en verwerpe­lijk’

11:03 Een protestbijeenkomst in het Veluwse dorp Harskamp tegen de komst van vluchtelingen uit Afghanistan zorgde gisteravond voor chaotische taferelen in het dorpscentrum. Ongeveer 250 personen schreeuwden racistische leuzen en staken vuurwerk af. Later op de avond werd een auto in brand gestoken en gingen autobanden die langs de weg waren gestort in vlammen op. Ernstig en verwerpelijk, vindt minister Bijleveld (Defensie). ,,Ik denk dat deze mensen eens echt naar de tv moeten kijken, wat er gebeurt in de wereld.’’