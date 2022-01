Groeiend aantal zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen in fruit en groente uit Nederland

Dat blijkt uit een analyse van meetgegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) door Pesticide Action Network Nederland (PAN NL). Bij appels, peren, kersen, spinazie en komkommers was tussen 2007 en 2020 een duidelijke toename te zien van het aantal verschillende schadelijke bestrijdingsmiddelen dat erin werd aangetroffen. De actiegroep keek specifiek naar 55 middelen die volgens een Europese verordening uit 2009 van de markt moeten verdwijnen omdat ze het meest schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu.



In het merendeel van de onderzochte peren, appels, aardbeien en prei werd in 2020 minimaal één bestrijdingsmiddel uit die groep gevonden, blijkt uit de analyse. Zo werd de hormoonverstorende stof difenoconazool in 2020 vijf keer vaker aangetroffen dan in 2006. Zorgwekkend, stelt Hans Muilerman van PAN NL. ,,Het betekent dat de blootstelling van consumenten aan deze stoffen, en dus de gezondheidsrisico’s, zijn toegenomen. Het gaat om stoffen die in verband worden gebracht met een heel scala aan serieuze effecten, zoals parkinson, autisme, schildklierafwijkingen en voortplantingsproblemen.’’