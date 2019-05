‘Het sprookje prinses op de erwt gaat over hooggevoeligheid’

Ze spreekt nog altijd behoorlijk Nederlands, prinses Märtha Louise van Noorwegen. Een erfenis uit haar studententijd, die ze eind vorige eeuw deels in Maastricht doorbracht. Charmante glimlach: ,,Ik spreek Nederlands met een zachte g, dankzij Maastricht.’’



Tijdens een stage in Limburg las ze voor het eerst een spiritueel boek. Nu schrijft ze die zelf. Eerder bracht het oudste kind van het Noorse koningspaar al boeken uit over engelen, met wie ze zegt te kunnen converseren. Het leverde haar, met name in Noorwegen, forse kritiek op. Nu is er een nieuw boek, over hooggevoeligheid.