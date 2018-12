‘Hij wil een gezin, maar ja, ik ben al 51’

,,Anwar komt uit Syrië, maar is geen vluchteling. Hij is twintig jaar geleden hierheen gekomen, heeft zijn papieren, spreekt de taal. Sinds vier jaar is hij mijn vriend. Hij is een knappe, donkere jongen, attent en met een goed gevoel voor humor. We hebben het fijn samen. De seks is erg goed, we zijn allebei gek op films en steunen elkaar. Anwar is handig, doet klusjes in huis, schildert, weet alles van elektra.



Ik help hem door geld naar zijn moeder in Syrië te sturen, door de overtocht van zijn broer te financieren. Die mensen hebben het moeilijk, ik heb een goede baan en wil ze graag helpen. Inmiddels heb ik hem zo’n 10.000 euro geleend, maar Anwar werkt en geeft me vrijwel elke cent terug die hij verdient. Gevoel voor eer zit bij hem heel diep.



(tekst gaat verder onder illustratie)