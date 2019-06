Hoe Laura en Marinus omgaan met hun polyamoreuze relatie

,,Leven in vrijheid, daar draait het om in onze relatie. Marinus en ik houden zo veel van elkaar dat we elkaar alle ruimte geven. We willen niet handelen vanuit de angst elkaar kwijt te raken, maar vanuit liefde en vertrouwen. Hij is niet van mij en ik niet van hem, en we willen de ander niet voor onszelf houden. ‘Anderen mogen ook van jou genieten’, hebben we tegen elkaar gezegd. Dat je elkaar dát gunt, is de ultieme vorm van liefde.