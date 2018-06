Honderden automobilisten wachten uren op Wegenwacht door storing ANWB

'Koerden sturen gevangen jihadbrui­den terug naar IS'

15:30 Europese jihadbruiden en hun kinderen die in vluchtelingenkampen in Noord-Syrië zitten, worden door Koerdische strijdkrachten teruggestuurd naar grondgebied van terreurgroep IS. Dat blijkt uit een opgedoken brief van de Belgische inlichtingendienst.