'Ik heb geen bad en toch gaf ze me een afgeprijsde fles badschuim'

Vraag: Ik geef mijn beste vriendin altijd mooie verjaardagscadeaus, al zeg ik het zelf. Zorgvuldig uitgezocht, aan haar smaak aangepast. Nu gaf ze mij voor mijn verjaardag laatst een afgeprijsde fles badschuim. Ik heb niet eens een bad! Ik voel me er verdrietig over. Stel ik me aan?

Antwoord Joost: Vraagje vooraf: hoe wist u dat die fles afgeprijsd was? Prijsje er nog op? Opgezocht in de folder? Geen cadeaupapier eromheen? Bonus zelf gezien in de winkel?



Een flesje badschuim, dat dingt mee naar het lulligste cadeau aller tijden. Afgezien misschien van een bosje anjers, want ik ben nog geen vrouw tegengekomen die anjers mooi vindt. Waaraan dat ligt weet ik niet, maar het is proefondervindelijk bewezen.

Quote Vraagje: is ze gewoon gierig? Joost Prinsen