‘In 2017 waren we zeker 8000 euro kwijt aan etentjes’

Mag dat? Kun je de baas houden aan een mondelinge afspraak?

14:00 Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma’s op de werkvloer. Aflevering 18: Wanneer is een afspraak rechtsgeldig?