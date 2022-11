Japan weer met beide benen op de grond na verlies in slechtste wedstrijd van WK

Costa Rica was zondag een belediging voor de voetballiefhebber. In een wedstrijd waarin nauwelijks iets gebeurde won de ploeg die dit het minst verdiende, 0-1. Japan staat daardoor na de stunt tegen Duitsland weer met beide benen op de grond.

De wedstrijd Japan – Costa Rica is al ruim tachtig minuten onderweg als het onmogelijke gebeurt. Keysher Fuller, die tot dan toe amper over de middenlijn is gekomen namens zijn land, zorgt dan voor de verrassende 0-1. Het zou uiteindelijk de uitslag zijn van een wedstrijd waarin de ploeg won die dit het minst verdiende.

Aan het WK in Qatar doen 32 landen mee. Over vier jaar, wanneer het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten wordt georganiseerd, zijn liefst 48 teams van de partij. Als de wedstrijd van deze vroege zondag maatgevend is, is dat vooruitzicht nu al iets om ongelukkig van te worden.

Japan – Costa Rica is zondag 97 minuten aan een stuk een beproeving geweest. In de vooralsnog met afstand slechtste, saaiste en meest onaantrekkelijke wedstrijd van dit WK zijn het de Japanners die nog enigszins pogen om er wat van te maken. Hidemasa Morita is een keer dichtbij, Yuki Soma schiet een vrije trap over het doel van keeper Keylor Navas en voormalig PSV’er Ritsu Doan probeert het eens met een individuele actie, maar veel vaker bijten de Japanners zich stuk op het stugge Costa Rica, het elftal dat er een duel lang niet in slaagt om ook maar éénmaal voor serieus gevaar te zorgen in het Ahmad bin Ali Stadium.

Nou ja, tot de 81ste minuut dan. Dan heeft de matige Japan-keeper Schuici Gonda geen verweer op de inzet van Fuller, die daarmee de spanning in de poule helemaal terugbrengt. Een overwinning voor Japan vanochtend had vanavond mogelijk al het einde voor Duitsland kunnen betekenen op dit WK. Dit zou het geval zijn geweest wanneer Die Manschaft zou verliezen van Spanje. Nu lonken prompt weer perspectieven voor het Duitse elftal, dat enige dagen terug nog zo verrassend verloor van Japan. Voor Costa Rica, onlangs nog prooi voor Spanje (7-0), eens te meer.

Vanavond, na Duitsland-Spanje, zal meer duidelijkheid zijn over het vervolg in deze poule. Eén ding is zeker: het duel Japan-Costa Rica is er een waarover vermoedelijk nooit meer zal over worden nagepraat.

Volledig scherm Shuichi Gonda ziet verbouwereerd hoe de bal achter hem in het doel verdwijnt. © ANP / EPA

