Kabinet dreigt met ingreep bij deurverkoop: ‘Misleiding moet stoppen’

De deurverkoop zal toenemen door een verbod op ongevraagde telemarketing dat Keijzer komend jaar invoert, vrezen ingewijden. Alleen als iemand bij een bedrijf klant is geweest of expliciet toestemming geeft benaderd te worden, mag er nog worden gebeld. Maar energiebedrijven moeten ergens hun klanten vandaan halen en aan de deur is het eenvoudig sjoemelen en misleiden, zo blijkt uit meldingen over verkopers die contracten slijten aan oude, soms dementerende of zelfs blinde klanten. Ook doen ze zich voor als ‘tariefcontroleur’ of ‘netbeheerder’.



Keijzer is furieus over deze werkwijze: ,,Ik wil liever niet alles verbieden, maar zulke praktijken moeten uitgebannen worden. Allereerst is dat aan gemeenten zelf, zij kunnen lokale regels stellen voor bedrijven waar wel en waar niet de deuren langs te gaan.”