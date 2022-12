Kabinet stelt besluit over komst kerncentrales naar Zeeland uit

Met video Ontvoerd meisje na 51 jaar herenigd met ouders: ‘Pap, ze leeft’

Het wordt in Amerikaanse media al een wonder genoemd. 51 jaar nadat de toen bijna 2-jarige Melissa Highsmith werd ontvoerd door haar oppas, is ze herenigd met haar ouders. Al die tijd wist niemand waar ze was, en zelf kende ze haar achtergrond niet.

30 november