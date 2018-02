Karel kan motorrijden met één been maar mag dat niet

„In onverwachte situaties zal de bestuurder eerst moeten bedenken dat een dergelijke knop moet worden bediend, vervolgens moet hij de juiste knop kiezen en daarna zal het systeem worden geactiveerd. Dat is anders dan een reflex van een been en kost relatief veel tijd. En dan ligt de motor al op zijn kant. Daarom biedt dit systeem niet de volledige compensatie van het gemis van een been.”



Hanse is het daar niet mee eens. „Dit is een beproefd systeem. In landen zoals België, Duitsland en Noorwegen is het gewoon toegestaan. In heel Europa rijden hier nu ongeveer 55 mensen mee rond. Instabiel? Gevaarlijk bij kuilen? In Vietnam heb ik dagenlang op een motor zonder zijwielen gereden over wegen vol kuilen. Mijn vrouw zat achterop en hield de krukken beet.” En dat hij het Feetless Biking System niet kan bedienen bij onverwachte gebeurtenissen? ,,Alsof een auto kan varen als-ie plotseling te water raakt...”



Opvallend: Hanse heeft een e-mail van de RDW waarin een medewerker hem uitlegt dat bij montage van een uitklapbaar zijwiel - een noodwiel - geen sprake is van een ‘wijziging in constructie’. Het zou daarom niet noodzakelijk zijn de aanpassing bij de RDW te laten beoordelen. „Die mail ken ik niet”, zegt woordvoerder Willemsen. Zij betreurt het dat er mogelijk verkeerde verwachtingen zijn gewekt bij Hanse. Ze sluit niet uit dat het Feetless Biking System ooit wél wordt toegestaan op de Nederlandse wegen. „Als de leverancier morgen een nieuwe versie van het systeem heeft, kan het zo anders zijn.”