Leve de toekomst!

'CIA-baas Pompeo had geheime ontmoeting met Kim Jong-un'

5:45 De Amerikaanse CIA-directeur Mike Pompeo heeft in het geheim een ontmoeting gehad met Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. Dat melden verschillende Amerikaanse media dinsdagnacht. Tijdens de ontmoeting, die plaatshad in het paasweekend, werd gesproken over een mogelijk top tussen de Noord-Koreaanse leider en de Amerikaanse president Donald Trump.