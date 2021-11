LIVE | ‘Duitsers voor einde van winter gevaccineerd, hersteld of dood’, Pfizer langdurig effectief bij 12- tot 15-jarigen

Saskia bedankt verpleeg­kun­de­stu­den­ten zoals haar dochter en doet oproep: ‘Koester en waardeer ze’

Haar dochter is die ochtend voor haar eerste stagedag naar het ziekenhuis vertrokken wanneer Saskia Paulissen een foto doorgestuurd krijgt. Het is een selfie van de trotse tiener, in haar eerste verpleeguniform. Reden genoeg voor Saskia om de foto op LinkedIn te delen en alle verpleegkundestudenten een hart onder de riem te steken. In de veel gelikete post pleit ze voor meer waardering.

