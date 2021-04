LIVE | Frankrijk voert vaccinatietempo op, huisartsen platgebeld over AstraZeneca

Frankrijk heeft besloten om de periode tussen de eerste en tweede coronavaccinatie te verlengen van vier naar zes weken om zoveel mogelijk mensen binnen een korte tijd te vaccineren. In Amsterdam worden huisartsen platgebeld door mensen met vragen en twijfels over het AstraZeneca-vaccin. En de gemeente Rotterdam inventariseert bij hotels of zij quarantainekamers beschikbaar kunnen stellen tijdens het Eurovisie Songfestival. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.