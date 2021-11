LIVE | Hoogste aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen sinds december

CoronavirusEr zijn 349 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds december, meldt het LCPS. OMT-lid Jan Kluytmans noemt het door het kabinet voorgestane 2G-beleid ‘theoretisch effectief maar lastig handhaafbaar’. Oostenrijk zou volgens de microbioloog hebben aangetoond dat de 2G-aanpak op termijn niet werkt. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.