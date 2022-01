LIVE | Hulpdiensten bekogeld, politie veegt deel van de Dam schoon, ook in Noorden onrustig

JaarwisselingNederland is het jaar 2022 ondanks het vuurwerkverbod knallend begonnen. Op sommige plekken was het onrustig. Op de Dam in Amsterdam verzamelden zich zoveel mensen dat de politie zich genoodzaakt zag om het deel rond Nationaal Monument leeg te vegen. In Dinteloord werden zeker 15 mensen aangehouden. Onder meer in Groningen en Lunteren kwam het tot ongeregeldheden tussen relschoppers en politie. In Kootwijkerbroek raakten twee jongeren gewond bij een vuurwerkongeluk. Een van hen verloor zijn hand. Lees alles over oud en nieuw in binnen- en buitenland in ons liveblog.