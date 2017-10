LIVE: Max neemt genoegen met P6 in tweede sessie

Update Miljardair en populist Babis wint verkiezingen in Tsjechië

21:08 De omstreden populist en miljardair Andrej Babis heeft de parlementsverkiezing in Tsjechië overtuigend gewonnen. Zijn partij ANO behaalde bijna 30 procent van de stemmen. De opkomst was met 61 procent ongeveer hetzelfde als in 2013.