LIVE: Verstappen en Vettel jagen op derde plek van Bottas

Fotoserie Frieke Janssens Rokende kinderen als Hol­ly­wood­ster­ren

11:00 De lieflijke kleuren van de foto’s van de Vlaamse Frieke Janssens stemmen zacht. Totdat je je realiseert waarnaar je kijkt. En dat is precies haar bedoeling. Een overzicht van haar werk verschijnt in boekvorm: The Sweetest Taboo.