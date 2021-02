'Maleisische politie zoekt Amerikaans echtpaar in zaak Ivana Smit’

In het stuk staat dat de politie contact heeft gezocht met Interpol om de verblijfplaats van het stel te achterhalen. Volgens de familie zijn er destijds ernstige fouten in het politieonderzoek naar de doodsoorzaak van Smit gemaakt, daarom hebben ze een procedure tegen de Maleisische politie aangespannen.

De jonge vrouw overleed na een val van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur, nadat ze de avond had doorgebracht met de Amerikanen Alex en Luna Johnson. In een interview met deze krant betogen de twee hun onschuld. ,, Al zouden we een video laten zien dat Ivana springt, dan nog verandert de familie niet van gedachte”, stelde Alex Johnson toen,



Haar familie gelooft niet dat er sprake is van een ongeluk, wat de rechtbank eerder oordeelde. Het gerechtshof oordeelde eind 2019 dat de 18-jarige Smit ‘omkwam door het handelen van derden’. Het onderzoek is daarop heropend, de politie spreekt inmiddels van een ‘moordonderzoek’.