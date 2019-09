‘Meer dan 35.000 mensen bij klimaatmars Den Haag’, eindpunt verplaatst door drukte

videoIn de hele wereld worden vandaag weer protestacties gehouden voor een ambitieuzer klimaatbeleid. In Den Haag waren volgens een schatting van de organisatie ruim 35.000 mensen op de been. Daarmee overtrof de opkomst de verwachtingen van de organisatie. ,,Dit is een daverend succes.’’

Tienduizenden mensen liepen vanmiddag mee in een lang lint door het centrum van Den Haag. Schatte de organisatie de opkomst eerder vanmiddag nog op 25.000 mensen, later werd dat getal met 10.000 extra mensen naar boven bijgesteld. Het is daarom dat de politie de Koekamp afsloot, de plek waar de manifestatie aanvankelijk zou eindigen, en de mensenmassa naar het veel grotere Malieveld dirigeerde.

,,We zijn met zoveel dat we naar het Malieveld moeten”, roept een activiste door een megafoon naar de voorbijtrekkende menigte. Ze staat op de Koekamp, het veld voor station Den Haag Centraal, maar daar is bij lange na dus geen plaats voor alle demonstranten die op de klimaatstaking af zijn gekomen.

De voorhoede, die er al een rondje langs het Binnenhof op heeft zitten, kruist bij het beginpunt mensen die nog aan de wandeling van 3,5 kilometer moeten beginnen. Het eindprogramma, met enkele sprekers die vanaf een podium toespraken houden, wordt wegens de drukte geschrapt. De politie waagt zich niet aan aantallen. Voor zover bekend doen zich geen noemenswaardige incidenten voor.

Rutte: boodschap klimaatmars goed verstaan

De boodschap die vandaag met de klimaatmars in Den Haag is afgegeven, wordt door het kabinet ,,goed verstaan”, aldus premier Mark Rutte.



Rutte zei op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad de zorgen van de demonstranten te snappen. ,,Het klimaatprobleem is zeer urgent” en iedereen is zich ervan bewust dat het moet worden aangepakt. De premier ziet de klimaatmars als ,,een ondersteuning”.



Wereldwijd is er vandaag gedemonstreerd voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Het kabinet kwam eind juni met een reeks plannen om de uitstoot van CO2, dat een belangrijke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde, de komende decennia terug te dringen.

Gemengd gezelschap

De protesterende stoet is een gemengd gezelschap. Voorin lopen vooral scholieren, maar achter hen volgen veel volwassenen en bijvoorbeeld mensen met jonge kinderen. ,,We moeten zuinig zijn met de wereld”, hebben Laurens (7) en zijn zus Tabea (9), die met hun ouders vanuit Leiden naar de betoging zijn gekomen, op een bord geschreven. Ze hebben er plaatjes bijgetekend van een fiets met een groene cirkel eromheen en van een vliegtuig met een kruis erdoor. ,,Een vliegtuig stoot CO2 uit en daardoor warmt de aarde op”, legt Laurens uit. ,,Ik hoop dat mijn familie straks ook nog goed kan leven op aarde”, vult zijn zus aan.

De initiatiefnemers willen met hun acties de politiek ervan doordringen dat meer maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onder de deelnemers zijn vijf scholieren uit Wageningen, die afgelopen week te voet naar de Hofstad trokken.

Ook veel maatschappelijke organisaties, van OxfamNovib tot de Fietsersbond, en politieke partijen als GroenLinks en de Partij voor de Dieren, lopen mee door de hofstad. Bij het station loopt een peuter met een protestbord naast zijn moeder. ,,Er is geen planeet B”, staat erop. Op de zelfgemaakte borden staan vooral Engelstalige slogans, van braaf tot wat schunnig: ‘I love dinosaurs, but I don’t want to end up like them’, ‘Eat pussy, not cows’, ‘Change the system, not the climate’. De favoriete slogan van de demonstranten klinkt van voor tot achter de stoet: ‘What do we want? Climate justice. When do we want it? Now‘.

Drukte

Een woordvoerder van de NS zegt dat het door de klimaatstaking erg druk is in de treinen naar Den Haag. Op Twitter meldt NS dat reizigers voor de terugreis ook rekening moeten houden met drukte. Daarom wordt reizigers geadviseerd wat langer in Den Haag te blijven om de piekdrukte op Den Haag Centraal te vermijden.

Scholierenstaking

De wereldklimaatstaking moet een tweede golf van protest inluiden, na de eerste golf begin dit jaar. Zo trokken begin februari duizenden scholieren uit het hele land onder schooltijd naar Den Haag om meer actie tegen klimaatverandering te eisen.

De protestbeweging is geïnspireerd door de Zweedse tiener Greta Thunberg, die afgelopen week onder vuur kwam te liggen na haar emotionele speech op de klimaattop in New York. Het bekende ‘klimaatmeisje’ zal later vandaag vooroplopen in de klimaatmars in de Canadese stad Montreal.

In Nieuw-Zeeland kreeg de wereldwijde klimaatactiedag een vliegende start. In de hoofdstad Wellington liepen tienduizenden mensen in een protestmars naar het parlementsgebouw. Ook in andere steden in Oceanië, Azië en Europa gingen al talloze mensen de straat op.

Werk

Het ‘Fridays for Future’-protest is al lang geen aangelegenheid meer van enkel scholieren. Ook veel volwassenen hebben zich erbij aangesloten. In Nederland steunen tientallen maatschappelijke organisaties de actie, waaronder de natuur- en milieubeweging en linkse politieke partijen. Maar bijvoorbeeld ook vakbond FNV, de Fietsersbond en OxfamNovib.

De zorgen van de mensen die de straat opgaan voor een ambitieuzer klimaatbeleid zijn gegrond, stellen meer dan 1700 Nederlandse wetenschappers. Zij hebben een steunbetuiging aan de klimaatstaking gepubliceerd op de website van Scientists4Future NL.

Het woord ‘staking’ wil overigens niet zeggen dat werknemers zonder problemen hun werk kunnen laten liggen. Het wettelijke stakingsrecht geldt alleen voor werknemers die het werk neerleggen om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

,,Als je in de problemen komt op je werk, kun je beter een vrije dag nemen. Maar ga vooral het gesprek over klimaatverandering aan op je werk, dat is superbelangrijk’’, zei eerder een woordvoerster van Fossielvrij Nederland, een van de actiegroepen die het protest organiseren.

Protesten wereldwijd

Niet alleen in Den Haag, maar over de hele wereld waren er klimaatprotesten. Wereldwijd gingen honderdduizenden mensen de straat op. Vooral in Italië was de opkomst groot.

‘We willen een hete pizza, maar geen hete planeet’, was op een van de spandoeken in Milaan te lezen. In de Noord-Italiaanse stad waren naar schatting 200.000 betogers bijeen. Volgens de organisatoren waren in Rome ook meer dan 200.000 mensen de straat op gegaan. Het totale aantal demonstranten in het Zuid-Europese land lag op ongeveer een miljoen.

In Nieuw-Zeeland demonstreerden tienduizenden mensen voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Wellington. Er waren ook protesten in Zuid-Korea, India en Bangladesh. In Stockholm, de woonplaats van Thunberg, kwamen volgens de organisatoren 60.000 mensen bij elkaar voor een protestmars.

