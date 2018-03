Michael P. doodde Anne Faber met messteken in hals en nek

In het Pieter Baan Centrum, waar P. onlangs al voor zeven weken werd onderzocht, is hij betrokken geweest bij een geweldsincident. Het is onduidelijk wat precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn gevallen. Het Pieter Baan Centrum heeft wel aangifte gedaan en het OM wil P. vervolgen.



Dat werd vanmorgen bekend tijdens de tweede niet-inhoudelijke zitting tegen Michael P., de man die ervan wordt verdacht vorig jaar september Anne Faber te hebben ontvoerd, verkracht en vermoord.



De advocaten vroegen tijdens de zitting om onderzoek naar een mes dat zou gebruikt zijn bij de sloop van een keuken bij Altrecht in Den Dolder, waar P. ten tijde van de moord verbleef. Dat mes is mogelijk gebruikt bij de moord. Verdachte P. heeft daar uitgebreid over verklaard, maar het moordwapen is nooit gevonden. De rechtbank staat dat extra onderzoek toe, maar dat mag de zitting niet vertragen. Uit dat onderzoek moet blijken of P. het mes meenam met het idee het voor een misdrijf te gebruiken.



Tijdens de vorige zitting, afgelopen januari, werd al duidelijk dat P. zijn daden heeft bekend. Waarschijnlijk is P. er wel tijdens de inhoudelijke behandeling in juni. Vanaf maandag wordt hij opnieuw onderzocht in het PBC, nu voor een periode van twee weken.