'Microplastics schaden ook walvissen en haaien'

Is een uitvinding zoals de Ocean Cleanup, waarbij grote stukken plastic uit de zee worden gefilterd, de oplossing? Vethaak ziet er weinig in. ,,We moeten het bij de bron aanpakken, anders is het dweilen met de kraan open. Als we het plastic afval niet terugdringen, blijven we opruimen.” Leslie sluit hierbij aan. ,, De Ocean Cleanup ruimt geen afval op dat al in de maag van een dier zit. Het getuigt toch van weinig waardigheid dat dieren over de hele wereld ons afval opeten.”