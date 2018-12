Mike was 16 toen hij hoorde dat zijn vriendin (13) zwanger was

Mike is 16 als hij en zijn vriendinnetje in de spreekkamer van de huisarts te horen krijgen: ,,Jullie zijn zwanger. Binnen twee maanden beval je.” Hij trekt wit weg, stamelt wat onsamenhangende woorden. Zij barst in huilen uit, ze is 13 en had het voor iedereen verborgen gehouden. Samen komen ze haar moeder onder ogen, die woedend de wachtkamer uitloopt.